Κοινωνία

Πέθανε ο Σπύρος Κομίνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του...

Πέθανε μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο ο δημοσιογράφος Σπύρος Κομίνης.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν" το βράδυ της Τρίτης, πέντε ημέρες μετά την ημέρα των γενεθλίων του.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Κομίνης

Γεννήθηκε το 1947. Δούλεψε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εφημερίδα "Έθνος" και έστησε με τον Κώστα Παπαϊωάννου και τον Ερρίκο Μπαρτζινόπουλο την εφημερίδα "Το Ποντίκι".

Αριστερός, πεισματάρης και ασυμβίβαστος ο Σπύρος Κομίνης ακολούθησε το δικό του δρόμο στη δημοσιογραφία επιμένοντας μέχρι τέλους στις ιδέες του…