Κόσμος

Κορονοϊός - μετάλλαξη: πρώτο κρούσμα στο Κολοράντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγράφηκε στο Κολοράντο το πρώτο κρούσμα του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βρετανία.

Ένα κρούσμα του μεταλλαγμένου στελέχους του νέου κορονοϊού, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βρετανία, διαγνώστηκε στην πολιτεία Κολοράντο. Είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται στις ΗΠΑ μόλυνση από αυτό το στέλεχος, που θεωρείται ακόμη πιο μολυσματικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Εργαστήριο της πολιτείας Κολοράντο έγινε το πρώτο στη χώρα» που εντόπισε την «παραλλαγή B.1.1.7», η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Τζάρεντ Πόλις.

Ο φορέας είναι ένας νεαρός περίπου είκοσι ετών, «ο οποίος έχει τεθεί επί του παρόντος σε απομόνωση στην κομητεία Έλμπερτ» και ο οποίος «δεν είχε ταξιδέψει», διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του κυβερνήτη. Οι υγειονομικές αρχές διενεργούν έρευνα, πάντως δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα μεταξύ των επαφών του νεαρού μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις πρώτες επιστημονικές μελέτες, η μετάλλαξη αυτή είναι εξαιρετικά μολυσματική, πράγμα που οδήγησε τις βρετανικές αρχές να σημάνουν συναγερμό την περασμένη εβδομάδα, όμως τίποτε δεν δείχνει ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον πως προκαλεί πιο βαριά μορφή της COVID-19. Έχει ήδη εντοπιστεί σε αρκετές άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιορδανία, η Νότια Κορέα, η Χιλή. Στον Καναδά, εντοπίστηκε το Σαββατοκύριακο.

Οι ΗΠΑ, η χώρα όπου έχει καταγραφεί μακράν ο βαρύτερος απολογισμός θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού παγκοσμίως σε απόλυτα μεγέθη, βιώνουν το τρέχον διάστημα τρομακτική έξαρση της, καθώς συχνά καταγράφονται πάνω από 200.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 και πάνω από 3.000 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 σε ημερήσια βάση τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.