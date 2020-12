Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: περισσότερα από δυο εκατομμύρια παιδιά έχουν προσβληθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να επιφέρει ο κορονοϊός στην υγεία των παιδιών.

Πάνω από δύο εκατομμύρια παιδιά έχει διαγνωστεί ότι προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (American Academy of Pediatrics, AAP) και της Ένωσης Παιδιατρικών Νοσοκομείων της χώρας.

Σχεδόν 179.000 νέα κρούσματα διαγνώστηκαν μεταξύ παιδιών την εβδομάδα ως την 24η Δεκεμβρίου, διευκρίνισε η AAP.

Από τη 12η Νοεμβρίου, η αύξηση των μολύνσεων στις τάξεις των παιδιών έφθασε το ένα εκατομμύριο περιπτώσεις. Μέσα σε δύο εβδομάδες, από τη 10η ως την 24η Δεκεμβρίου, η αύξηση των κρουσμάτων μεταξύ των παιδιών στις ΗΠΑ ανήλθε στο 22%, κατά τους υπολογισμούς της AAP.

Παιδιά είναι το 12,4% του συνόλου των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ. Ο δείκτης μολύνσεων έχει φθάσει τα 2.658 κρούσματα ανά 100.000 παιδιά, κατά τους δύο οργανισμούς.

«Επί του παρόντος, φαίνεται πως είναι σπάνια η εκδήλωση σοβαρής μορφής της νόσου μεταξύ των παιδιών. Ωστόσο, είναι επείγουσα ανάγκη να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων που ο ιός μπορεί να βλάψει την υγεία όσων έχουν μολυνθεί μακροπρόθεσμα, καθώς και των συνεπειών για την ψυχική τους υγεία», επαναλαμβάνουν σε ανακοίνωσή τους οι δύο θεσμοί, που είχαν ήδη διατυπώσει αυτή την εκτίμηση νωρίτερα τον Δεκέμβριο.