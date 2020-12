Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: λύτρωση στο τελευταίο λεπτό

Οι «κόκκινοι διάβολοι» τα βρήκαν σκούρα απέναντι στη Γουλβς, αλλά ο Ράσφορντ μίλησε… στην εκπνοή.

Ο αγώνας όδευε προς τη λήξη του και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαινόταν πως θα χάσει 2 βαθμούς και μάλιστα στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Γουλβς, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δυσκολεύονταν πολύ απέναντι στους «Λύκους» του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, που ακολούθησαν αμυντική τακτική και θα είχαν φύγει με όφελος από το «Θέατρο των Ονείρων», αν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων δεν είχε σκοράρει ο Μάρκους Ράσφορντ.

Ο νεαρός επιθετικός της Γιουνάιτεντ αξιοποίησε ιδανικά την ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες και νίκησε τον Ρούι Πατρίσιο, υπογράφοντας μια πολύ σημαντική νίκη με 1-0, που έφερε την ομάδα του στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, στο -2 από τη Λίβερπουλ.

Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, παρότι η Γουλβς έπαιξε πολύ συντηρητικά, κυρίως δε απέδωσε δικαιοσύνη γιατί ειδικά στο β΄ ημίχρονο οι γηπεδούχοι, αν κι εμφανώς κουρασμένοι από τα συνεχή παιχνίδια, άσκησαν μεγάλη πίεση.