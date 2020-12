Αθλητικά

Παναθηναϊκός: έπεσαν τσουχτερά πρόστιμα

Ποιοι παίχτες θα κληθούν να πληρώσουν βαριά πρόστιμα για τα περιστατικά «απειθαρχίας» στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι Λούκας Βιγιαφάνιες και Φεντερίκο Μακέντα επέστρεψαν την Τρίτη (29/12) στις προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού από την οκταήμερη χριστουγεννιάτικη άδεια, ωστόσο, δεν απολογήθηκαν στον Πιέρ Ντρεοσί για τα δύο περιστατικά «απειθαρχίας» στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Με απόφαση της ιδιοκτησίας θα επιβληθεί απευθείας πρόστιμο απ’ τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και στους δύο (βάσει του εσωτερικού κανονισμού), το οποίο θα αγγίζει το πενταψήφιο νούμερο. Αυτό έχει ήδη μεταφέρει η διοίκηση των «πράσινων» προς την πλευρά του Ντρεοσί κι αυτό θα ισχύσει ως «μήνυμα» προς όλη την ομάδα, προκειμένου να μην ξανασυμβεί το παραμικρό σε θέματα πειθαρχίας.

Κάτι που φάνηκε κι απ’ την («αυστηρή») ομιλία που έκανε ο Ντρεοσί προς τους ποδοσφαιριστές την Τρίτη (29/12), πριν από την προπόνηση, στέλνοντας «μήνυμα» ότι «...τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές».