Κοινωνία

Φωτιά με μία νεκρή στα Καμίνια

Τραγωδία τα ξημερώματα στα Καμίνια. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα, πιθανότατα από κάποιο θερμαντικό στρώμα, σε διαμέρισμα στα Καμίνια Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στη φλεγόμενη οικία, επί της οδού Θήρας, εντοπίστηκε άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μια άτυχη γυναίκα, η οποία στην προσπάθειά της να βγει από το σπίτι της, εγκλωβίστηκε στις φλόγες και έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων της, η ηλικιωμένη γυναίκα διέμενε μόνη στο διαμέρισμα.

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η φωτιά περιορίστηκε το πρωί και δεν κινδύνευσαν παρακείμενες κατοικίες, ενώ έρευνες για την ακριβή αιτία εκδήλωσης της φωτιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.