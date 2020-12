Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: τραγικό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Η πανδημία καλπάζει στη Γερμανία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες χιλιάδες κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 22.459 το προηγούμενο 24ωρο, φθάνοντας τα 1.687.185, δείχνουν σήμερα Τετάρτη τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Το ίδιο διάστημα, 1.129 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει πλέον τους 32.197 νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Αυτός είναι ο βαρύτερος απολογισμός θυμάτων που έχει καταγραφεί ως τώρα στη Γερμανία σε μια ημέρα αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία.