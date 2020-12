Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: καταγγελίες για την προτεραιότητα στη σειρά εμβολιασμού (βίντεο)

Ο ΓΓ των νοσοκομειακών γιατρών δήλωσε ότι αναβλήθηκε ο εμβολιασμός υγειονομικών και στη θέση τους εμβολιάστηκαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Τι είπε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.