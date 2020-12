Κοινωνία

“Μπούκαραν” σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και ανατίναξαν ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες έσπασαν με βαριοπούλες τη βιτρίνα και ανατίναξαν το ΑΤΜ. Σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

Επεισοδιακή ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κηφισιά. Τέσσερις κουκουλοφόροι “μπούκαραν” με κλεμμένα οχήματα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων επί της οδού Σεμέκα και αφού έσπασαν με βαριοπούλες την τζαμαρία, ανατίναξαν το ΑΤΜ.

Ωστόσο, ο φύλακας της εταιρίας αντιλήφθηκε την παρουσία τους και πρόλαβε να σημάνει συναγερμό, ενημερώνοντας παράλληλα την Αστυνομία.

Αποτέλεσμα ήταν οι δράστες να τραπούν σε φυγή, παίρνοντας μαζί τους ένα μικρό χρηματικό ποσό από το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και της Ασφάλειας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται.