Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: πιστοποιητικό εμβολιασμού μέσα από ειδική πλατφόρμα (βίντεο)

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξήγησε πως θα γίνεται η διαδικασία προτεραιοποίησης για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς πότε θα εμβολιαστεί, είπε πως καθώς δεν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες θα κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού όταν θα έρθει η σειρά του,

Σε ότι αφορά τη διαδικασία του εμβολιασμού, είπε πως θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους εμβολιαστούν να λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό για δική τους χρήση, μέσω μιας πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Ιανουάριο. Συμπλήρωσε δε, πως μέχρι αυτή τη στιγμή το εν λόγω πιστοποιητικό δεν προβλέπεται να ζητηθεί από κάποια άλλη υπηρεσία. Οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν στη συνέχεια σε επίπεδο ΕΕ.

Ο εμβολιασμός για τον γενικό πληθυσμό θα ξεκινήσει μετά τις 15 Ιανουαρίου και ο κάθε πολίτης θα μπορεί να ενημερώνεται μέσα από τη σχετική πλατφόρμα. Όσοι έχουν προτεραιότητα θα λαμβάνουν ένα sms με ραντεβού, το οποίο θα μπορούν να αλλάξουν μέχρι μια φορά αν δεν τους εξυπηρετεί.

Για να καθοριστεί η σειρά προτεραιότητας θα ελέγχονται μια σειρά αρχείων και κυρίως η συνταγογράφηση των πολιτών μέσα από το σύστημα της άυλης συνταγογράφησης.

Επίσης και μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως θα υπάρξει μέριμνα και για όσους θα πρέπει να εμβολιαστούν, αλλά μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές κι έχουν πρόβλημα μετακίνησης.