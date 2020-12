Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εγκρίθηκε το εμβόλιο της AstraZeneca στη Βρετανία

Θετική εξέλιξη για την πορεία του εμβολιασμού...

Το βρετανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση της χώρας δέχθηκε τη σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) να εγκριθεί το εμβόλιο της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά του κορονοϊού.

Η βρετανική AstraZeneca μιλά από την πλευρά της για αποτελεσματικότητα 70%, που μπορεί να φθάσει ως ακόμη και το 100% μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης.

Υπενθυμίζεται ότι το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech φέρεται να έχει αποτελεσματικότητα 95% και το προϊόν της Moderna 94,1%.

Νωρίτερα, σε Δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η κινεζική SinoPharm ανέφερε ότι το προϊόν της έχει αποτελεσματικότητα 79,43%.