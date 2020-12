Αθλητικά

NBA: έγραψαν Ιστορία οι Μπακς στο Μαϊάμι

Ποιο ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ έσπασαν τα «Ελάφια», σε μια από τις χειρότερες βραδιές του Αντετοκούνμπο.

Ιστορία έγραψαν τα ξημερώματα οι Μπακς καθώς σημείωσαν 29 τρίποντα στη νίκη τους με 144-97 επί των Χιτ στο Μαϊάμι.

Το Μιλγουόκι είχε 16 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29/51 (57%) σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 27 τριπόντων που είχαν σημειώσει οι Ρόκετς απέναντι στο Φοίνιξ στις 7/4/19.

Χαρακτηριστικό της αναμέτρησης ότι όλοι οι παίκτες των Μπακς σημείωσαν τουλάχιστον ένα τρίποντο εκτός του Γιάννη Αντετοκούνμπο που αγωνίστηκε μόλις 24 λεπτά και είχε 9 πόντους (3/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/5 βολές), 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά μετά από 108 διαδοχικά ματς κανονικής περιόδου και 132 συνολικά, που ο Giannis δεν κατάφερε να σημειώσει διψήφιο αριθμό πόντων σε ένα ματς.

Από την άλλη ο αδερφός του Θανάσης, σημείωσε το πρώτο του τρίποντο στο ΝΒΑ (είχε 0/11 μέχρι χθες) καθώς αγωνίστηκε για 20 λεπτά και είχε 5 πόντους (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κρις Μίντλετον με 25 πόντους (4/5 τρίποντα) ενώ ο Τζρού Χόλιντεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους (6/10 τρίποντα).

Για το Μαϊάμι, που αγωνίστηκε χωρίς τον Τζίμι Μπάτλερ, ο Τάιλερ Χίρο είχε 23 πόντους, ο Κέντρικ Ναν είχε 15 και ο Εϊβερι Μπράντλεϊ είχε 14.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη των Μπακς (47 πόντοι διαφορά) με την προηγούμενη να είναι επί των Νικς στη Νέα Υόρκη στις 10 Απριλίου του 1987 όταν το Μιλγουόκι επικράτησε με 39 πόντους διαφορά.