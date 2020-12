Κοινωνία

Αγόρι μαχαίρωσε τη μικρότερη αδελφή του!

Με διάταξη που εξέδωσε ο Εισαγγελέας, αφαιρέθηκε από τον 45χρονο πατέρα η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του. Πώς έγινε το απίστευτο συμβάν.

Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Ρόδου η είδηση της επίθεσης ενός 12χρονου αγοριού, με μαχαίρι, στην 11χρονη αδελφή του.

Το άτυχο κορίτσι νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και παραμένει στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων προς φύλαξη, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγόρι επιδεικνύει αδικαιολόγητη οργή και έχει ανατεθεί σε παιδοψυχολόγο η παροχή βοήθειας.

Με διάταξη που εξέδωσε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου αφαιρέθηκε από τον 45χρονο αλλοδαπό πατέρα, κάτοικο της Ρόδου, η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του.

Τα δύο ανήλικα παιδιά έμειναν για αρκετή ώρα αφύλακτα με αποτέλεσμα το αγόρι να αρπάξει το μαχαίρι και να καταφέρει σοβαρό χτύπημα στο πόδι της αδελφής του. Ο πατέρας έχει αναθέσει στον δικηγόρο κ. Στέλιο Αλεξανδρή να προσβάλει την διάταξη του Εισαγγελέα δυνάμει της οποίας του αφαιρέθηκε η επιμέλεια.

Πηγή: dimokratiki.gr