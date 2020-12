Πολιτική

Πέτσας: πρώτη προτεραιότητα το άνοιγμα των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις. Γιατί δεν πάρθηκε τελική απόφαση στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε και η Υπουργός Παιδείας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας είπε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία και σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε εάν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 8 ή εάν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ βαθμίδων, σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Όπως τόνισε, για τις αποφάσεις αναμένουμε την οριστική εισήγηση των ειδικών -η οποία είναι είτε ομόφωνη, είτε κατά πλειοψηφία- την οποία ακολουθούμε.

Υπενθυμίζεται ότι σε τηλεδιάσκεψη παρουσία της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως που πραγματοποίησε χθες Τρίτη, η Επιτροπή των ειδικών, με θέμα το πότε θα αρχίσουν τη δια ζώσης λειτουργία τους τα σχολεία, δεν πάρθηκε τελική απόφαση και οι ειδικοί θα επανεξετάσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, προκειμένου να προχωρήσουν στην τελική τους εισήγηση.