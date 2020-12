Κοινωνία

Επιχείρηση της Αστυνομίας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Πληροφορίες για προσαγωγές και σημαντικά ευρήματα. Ποια η αφορμή για να ξεκινήσει η έφοδος της ΕΛΑΣ στο χώρο.

(φωτό αρχείου)

Επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ύστερα από καταλήψεις και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στην επιχείρηση, παρουσία εισαγγελικών αρχών, συμμετέχουν οι Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, Κρατικής Ασφάλειας κ.α

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τι διάρκεια της επιχείρησης προσήχθησαν οκτώ άτομα, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ασφάλειας.

Μετά το πέρας της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την Αστυνομία.