Οικονομία

Ηλεκτρονικές δαπάνες: τι θα γίνει με όσους δεν πιάσουν το όριο του 30%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας δημιουργούν «δεύτερες σκέψεις» στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Τους πρώτους μήνες του 2021 αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το ζήτημα των ηλεκτρονικών αποδείξεων, καθώς φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών το 30% του εισοδήματος τους προκειμένου να μην κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας και των αποφάσεων που αναγκάστηκε να λάβει η κυβέρνηση για επιβολή lockdown. Οι συνθήκες άλλαξαν τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών, την ώρα μάλιστα που το εισόδημα σε πολλές περιπτώσεις περιορίστηκε σημαντικά και σε κάποιες σχεδόν μηδενίστηκε. Το οικονομικό επιτελείο δηλώνει επανειλημμένα ότι και το 2021 θα συνεχιστεί η στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να συγκεντρώσει τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών του 2020, προκειμένου να λάβει και τις απαιτούμενες αποφάσεις για το αν θα ισχύσει το μέτρο συγκέντρωσης του 30% του εισοδήματος από ηλεκτρονικές αποδείξεις ή σε τι αλλαγές θα χρειαστεί να προχωρήσει.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, οι φορολογούμενοι φέτος και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δαπάνες με ηλεκτρονικό τρόπο ίσες τουλάχιστον με το 30% του εισοδήματος τους. Αν δεν τα καταφέρουν τότε κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο 22%. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 20% για φορολογούμενους που έχουν δαπανήσει πάνω από το 60% του πραγματικού τους εισοδήματος σε τόκους δανείων, ενοίκια και φόρους.

Για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του, οποτεδήποτε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Επίσης, στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους και αφορούν σε καταβολές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς τράπεζες και για ενοίκια, υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Σ

τα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη.

Πηγή: naftemporiki.gr