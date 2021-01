Life

“ΤΑΞΙ”: άνθρωποι του ΑΝΤ1 σε διαδρομές για καλό σκοπό (εικόνες)

Επτά αγαπημένα πρόσωπα του ΑΝΤ1 παίζουν με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και "στέλνουν" τα κέρδη τους στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 2 & 3 Ιανουαρίου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τεστάρει τις γνώσεις επτά αγαπημένων προσώπων του ΑΝΤ1. Τα χρήματα που θα κερδίσουν θα έχουν τελικό προορισμό το «Χαμόγελο του Παιδιού».



Ο ΑΝΤ1, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάνε την Αγάπη πράξη» στηρίζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη! Αυτά τα Χριστούγεννα αναλαμβάνει να βοηθήσει τα 300 παιδιά, που μεγαλώνουν στο «Χαμόγελο του Παιδιού», να κρατήσουν το χαμόγελό τους!



Το Σάββατο 2 Ιανουαρίου στις 20.00, ο Μιχάλης Σαράντης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, ο Στάθης και η Λίτσα από τη «Φαμίλια», πάνε Πειραιά μέσω… Χαμοστέρνας (φυσικά) και παίζουν με χαλαρή διάθεση και πολύ κέφι.

Ακολουθούν ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Πέτρος Συρίγος. Οι αγαπημένοι chef, λίγο πριν φτιάξουν μαζί μελομακάρονα στο σπίτι του Δημήτρη, απαντούν με επιτυχία σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις του Αλέξανδρου περί γαστρονομίας, έγκνογκ και… όχι μόνο!

Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου στις 20.00, ο Αλέξανδρος υποδέχεται το ραδιοφωνικό του ταίρι, τη Μαρία Ζαφειράτου, η οποία αν και παίζει… σόλο, τα πηγαίνει εξαιρετικά και τον βγάζει ασπροπρόσωπο.

Τέλος, Η Ευγενία Δημητροπούλου και ο Γιώργος Καραμίχος επιβιβάζονται στο «Ταξί» με τελικό προορισμό το Χαλάνδρι. Οι δύο πρωταγωνιστές του «Ήλιου», συνεργάζονται τέλεια, κερδίζουν χρήματα και απολαμβάνουν μία ξεχωριστή βόλτα για καλό σκοπό.