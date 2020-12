Πολιτική

Πέθανε ο Πέτρος Κατσιλιέρης

Έφυγε από την ζωή ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Κατσιλιέρης. Το "αντίο" της Φώφης Γεννηματά.

Την τελευταία του πνοή άφησε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου νοσηλευόταν, αργά το βράδυ της Τρίτης 29 Δεκεμβρίου ο πρώην Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Κατσιλιέρης.

Ο Πέτρος Κατσιλιέρης γεννήθηκε το 1947 στη Μικρομάνη της Καλαμάτας και σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1982 ξεκίνησε την πολιτική του πορεία από την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας (με την παράταξη του τότε δημάρχου Σταύρου Μπένου), διετέλεσε αντιδήμαρχος ενώ άσκησε και καθήκοντα δημάρχου. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Μεσσηνίας στις εκλογές του 1989 με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και επανεξελέγη στις εκλογές του 1993, του 1996, του 2000 και του 2004.

Εδώ και αρκετά χρόνια ο Πέτρος Κατσιλιέρης έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, είχε αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή και η είδηση του θανάτου του σκορπά θλίψη σε όλη τη Μεσσηνία, την οποία ο εκλιπών υπηρέτησε, ως μία από τις χαρακτηριστικότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της, για τρεις και πλέον δεκαετίες.

Το "αντίο" της Φώφης Γεννηματά

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε τη Φώφη Γεννηματά για τον θάνατο του πρώην βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, Πέτρου Κατσιλιέρη.

«Αποχαιρετούμε σήμερα με οδύνη τον Πέτρο Κατσιλιέρη, τον σύντροφο, τον επιστήμονα, τον άνθρωπο, τον φίλο. Πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την παράταξη και τη δημοκρατία, με πίστη, με ήθος, με ανιδιοτέλεια, με συνέπεια. Από νεαρός φοιτητής με τη συμμετοχή του στο σύλλογο δημοκρατικών φοιτητών, ως ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία, μέσα από την αυτοδιοίκηση ως αντιδήμαρχος της Καλαμάτας. Μέσα και από τη Βουλή ως βουλευτής του νομού, που τον τίμησε με εμπιστοσύνη και αγάπη επί πολλές τετραετίες. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του» ανέφερε η κ. Γεννηματά.