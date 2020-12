Κόσμος

Τσαβούσογλου: διπλωματικό άνοιγμα σε Παρίσι και Ουάσιγκτον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα κυβέρνηση Μπάιντεν θα συμμεριστεί τη διάθεση της Τουρκίας για τη βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων των δυο κρατών.

Η Τουρκία δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή σε δηλώσεις και πράξεις της Γαλλίας εναντίον της, δήλωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όμως πρόσθεσε πως πρεσβευτές των δύο χωρών εργάζονται για να εξομαλύνουν τις σχέσεις.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Τσαβούσογλου δήλωσε επίσης πως η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει βήματα για να βελτιώσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει πως η κυβέρνηση Μπάιντεν θα πράξει το ίδιο.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη πως η Άγκυρα και η Ουάσιγκτον έχουν αρχίσει συνομιλίες για να σχηματίσουν μια κοινή ομάδα εργασίας σχετικά με την αγορά εκ μέρους της Τουρκίας ρωσικών αμυντικών πυραυλικών συστημάτων S-400 και με τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν εξαιτίας της αγοράς αυτής.

Ο Τσαβούσογλου διευκρίνισε στη συνέντευξη πως η ομάδα εργασίας δεν έχει ακόμη σχηματισθεί, όμως οι συνομιλίες μεταξύ των εμπειρογνωμόνων έχουν αρχίσει.