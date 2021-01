Life

“Ήλιος”: αποκαλύψεις, ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις (εικόνες)

Επιστρέφει η αγαπημένη, καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, με συγκλονιστικές εξελίξεις και πλοκή που γοητεύει όλο και περισσότερους τηλεθεατές.

Συνεχείς ανατροπές και καινούρια δεδομένα στις ζωές των πρωταγωνιστών της καθημερινής δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, που επιστρέφει στους δέκτες μας κάθε βράδυ στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 71

Η Λήδα απογοητεύεται από τον Αντώνη και ρίχνει την ευθύνη για τον θάνατο της μητέρας της σε εκείνον και την Νεφέλη. Ο Δήμος προβληματίζεται όταν βρίσκει στα πράγματα της Νίκης μία φωτογραφία με εκείνη πιο νέα, έναν άντρα αστυνομικό και ένα μικρό κορίτσι. Την ίδια φωτογραφία, όμως, κρατάει στα χέρια της και η Νίκη… Ο Δικηγόρος μαθαίνει πως ο Φίλιππος έβαλε να ψάξουν για τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την επιταγή και τον προειδοποιεί πως αν δεν συμμορφωθεί θα χάσει την εταιρεία του. Η Αλίκη περπατάει μόνη στο δρόμο, όταν δέχεται μια φονική επίθεση και δεν φτάνει ποτέ στο ραντεβού που είχε κανονίσει με τον Αχιλλέα… Ο Φίλιππος σοκάρεται όταν συνειδητοποιεί τι έκανε το βράδυ που τον πήρε ο ύπνος στο τιμόνι...

Τρίτη 5 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 72

Ο Φίλιππος αποφασίζει ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παραδοθεί στην Αστυνομία… Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη και τρομαγμένη μετά την επίθεση που δέχτηκε, ενώ φοβάται για την ασφάλεια των παιδιών της… Ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Αθηνά ότι αυτή που έκανε την παραγγελία στην κάβα και είναι υπεύθυνη για τη δολοφονία του Αντρέα είναι η Δάφνη. Εκείνη, όμως, είναι δύσπιστη και του ζητάει αποδείξεις… Ο Δήμος φέρνει στον Δημήτρη τη φωτογραφία που βρήκε στα πράγματα της Νίκης…

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 73

Η Αλίκη παλεύει να ξεπεράσει το σοκ απ’ την επίθεση, ενώ ο Δημήτρης κάνει ό,τι μπορεί για να την κάνει να νιώσει ασφαλής. Απ’ την άλλη, ο Φίλιππος προσπαθεί να διαχειριστεί το δικό του φόβο και τις ενοχές που νιώθει για το δυστύχημα. Η Λήδα κάνει ό,τι μπορεί για να συμφιλιωθεί με την Εύα και τον Άρη. Ο Δημήτρης προσπαθεί με πείσμα να βρει άκρη και να αποδείξει την αθωότητα της Νίκης. Ο Φίλιππος εγκαθιστά σύστημα παρακολούθησης στη βίλα, προκειμένου η Αλίκη να νιώθει ασφαλής. Φαίνεται όμως, πως αυτό δεν εμποδίζει μία δεύτερη, πιο επικίνδυνη επίθεση εναντίον της…

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 74

Ο Φίλιππος προσπαθεί να βρει τρόπο να βοηθήσει την Ειρήνη, τη μικρή κόρη της γυναίκας που σκοτώθηκε στο δυστύχημα. Ο Δημήτρης με τον Δήμο προσπαθούν να βρουν τι ενώνει τα πρόσωπα που βρίσκονται στην παλιά φωτογραφία της Νίκης με το παρόν. Ο Δήμος επισκέπτεται την Νίκη στη φυλακή ξανά... Η Αλεξάνδρα ψάχνει να βρει πώς βρέθηκε ο Φίλιππος με τα χρήματα που έσωσαν την εταιρεία του και ποιος θέλει να της κάνει κακό. Ο Αντώνης κάνει μια ακόμα προσπάθεια για να τα βρουν με την Λήδα. Η Εύα, σε συνεννόηση με την Αλεξάνδρα, κάνει τα πάντα για να χωρίσει τη Λήδα και τον Φίλιππο. Μια νέα εντολή δολοφονίας δίνεται, αυτή τη φορά εναντίον της Νίκης στη φυλακή…

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 75

Ο Δημήτρης βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποδείξει την αλήθεια για τη δολοφονία του Αντρέα… την ώρα που η εικόνα του διασύρεται σε τοπικά site. Απέναντί του θα βρει τον Χρήστο και τη Δάφνη, ενώ η Αλίκη παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ του. Ο Φίλιππος εξακολουθεί να βασανίζεται από τύψεις για το δυστύχημα που άθελά του προκάλεσε. Αυτό το γεγονός και η άρνηση της Εύας να αποδεχτεί την σχέση του με τη Λήδα τον διαλύουν ψυχολογικά. Η Λήδα ανησυχεί, καθώς τον βλέπει να κλείνεται στον εαυτό του. Ο Δημήτρης παρουσιάζει στην Αθηνά ένα στοιχείο που αποδεικνύει όλα όσα πίστευε μέχρι τώρα για το φόνο του Αντρέα...

