Κοινωνία

Πανελλήνιες: Το ΣτΕ απέρριψε αιτήσεις ακύρωσης από απόφοιτους

Οι απόφοιτοι ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές οι αποφάσεις της υπουργού Παιδείας για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις αποφοίτων λυκείου που ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές οι διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις πρόσφατες Πανελλαδικές Εξετάσεις

Με οκτώ αποφάσεις που δημοσίευσε σήμερα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης αποφοίτων Γ΄ τάξης του Λυκείου που στρεφόντουσαν κατά των πανελλαδικών εξετάσεων (2020-2021) για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (παλαιό και νέο σύστημα).

Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες, μεταξύ των άλλων, ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές οι αποφάσεις της υπουργού Παιδείας για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την κύρωση των πινάκων εισαγομένων στα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αμφισβητούσαν και τη συνταγματικότητα εισαγωγικών εξετάσεων με το παλαιό και νέο σύστημα κ.λπ.

Οι υποψήφιοι φοιτητές υποστήριζαν, μεταξύ των άλλων, ότι οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις είναι αντίθετες στα άρθρα 4, 5 και 16 του Συντάγματος και κατά συνέπεια παράνομες. Παράλληλα, ανέφεραν ότι είναι αντίθετες στη συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς ανατρέπει την κατανομή θέσεων, μεταξύ των υποψηφίων του παλαιού και του νέου συστήματος εισαγωγικών εξετάσεων.

Σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της η Ολομέλεια του ΣτΕ, με οκτώ αποφάσεων της (2770-2778/2020) απέρριψε όλες τις αιτήσεις ακύρωσης.