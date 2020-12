Πολιτική

Κορονοϊός: εμβολιάστηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ βρέθηκε στο νοσκομείο «Ευαγγελισμός» προκειμένου να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμό» βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να λάβει το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού.

Κατά την άφιξή του ο κ. Κουτσούμπας έγινε δεκτός από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, τον Διοικητή του νοσοκομείου και τον πρόεδρο του Σωματείου των εργαζόμενων Ηλία Σιώρα.

"Σήμερα η σκέψη μας είναι στους ασθενείς, είναι στους υγειονομικούς, που δίνουν μάχη ζωής. Η συμβολική αυτή κίνηση με τον εμβολιασμό σήμερα, θέλει να στείλει το μήνυμα για την αναγκαιότητα του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού. Βέβαια αυτό είναι σχετικά χρονοβόρα, μακροπρόθεσμη διαδικασία, γι’ αυτό απαιτούνται τώρα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, με μαζικές προσλήψεις υγειονομικών. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, δύναμη και υγεία" δήλωσε μετά τον εμβολιασμό του ο κ. Κουτσούμπας.