Κοινωνία

Επίθεση στον Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ: ενώπιον του Ανακριτή οι συλληθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα απολογηθούν οι οκτώ κατηγορούμενοι για την αποτρόπαια επίθεση σε βάρος του καθηγητή. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

Στις 8 Ιανουαρίου 2021 θα επανέλθουν ενώπιον του 31ου τακτικού ανακριτή οι οκτώ κατηγορούμενοι για την αποτρόπαιη επίθεση σε βάρος του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 29 Οκτωβρίου 2020, έπειτα από προθεσμία που έλαβαν σήμερα για τις απολογίες τους.

Οι 8 που ταυτοποιήθηκαν για τη σοκαριστική διαπόμπευση του καθηγητή , επτά άνδρες και μία γυναίκα, κατηγορούνται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για εγκληματική οργάνωση, αρπαγή από κοινού με βία και απειλή βίας, δια παρανόμου κατακρατήσεως με σκοπό ανοχής πράξης, για την οποία ο παθών δεν έχει υποχρέωση, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας Υπηρεσίας από κοινού και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων, χρησιμευόντων στο κοινό όφελος από κοινού.

Οι δράστες, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έπιασαν τον πρύτανη από τον λαιμό , του κρέμασαν ταμπέλα υπέρ των καταλήψεων, ενώ στην συνέχεια προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στο γραφείο του πριν αποχωρήσουν. Στην συνέχεια ανάρτησαν φωτογραφία του Πρύτανη με την ταπμπέλα πάνω του και των ιδίων γύρω του με καλυμμένα πρόσωπα , σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Την ευθύνη της επίθεσης είχε αναλάβει λίγες ώρες μετά το συμβάν η «Πρωτοβουλία μαχητικής αλληλεγγύης».