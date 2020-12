Life

“Αυτό το λίγο”: Το νέο τραγούδι του Αδαμαντίδη σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής μιλά στην Φαίη Σκορδά για την ζωή του, την πορεία του στο τραγούδι και ερμηνεύει διαχρονικές του επιτυχίες.