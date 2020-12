Τεχνολογία - Επιστήμη

Σαρηγιάννης: άνοιγμα σχολείων στις 8 Ιανουαρίου θα φέρει 2000 κρούσματα τον Μάρτιο

«Καμπανάκι κιδνύνου» από τον Καθηγητή του ΑΠΘ. Πως εξηγεί την ζοφερή εκτίμηση του.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης, επανέλαβε τη θέση του ότι τα σχολεία δεν πρέπει να ανοίξουν στις αρχές του Ιανουαρίου,

"Η δική μου γνώμη είναι ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν αργότερα. Εμείς έχουμε ήδη τρέξει προσομοιώσεις μέχρι τον Ιούνιο για μια σειρά από μέτρα που έχουν να κάνουμε το άνοιγμα των σχολείων, άνοιγμα λιανικού, άνοιγμα εστίασης, με/χωρίς απολύμανση του αέρα, με/χωρίς τηλεργασία κτλ. Να πω εδώ ότι το σημαντικότερο δεν είναι οι αριθμοί είναι το πώς", δήλωσε μιλώντας στον Realfm 97,8.

"Το άνοιγμα των σχολείων με βάση τα δεδομένα και από την προηγούμενη εμπειρία και του κλεισίματος - ανοίγματος στο προηγούμενο κύμα αλλά και το κλείσιμο που έγινε στο δεύτερο κύμα, βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο έχουμε μια συνεισφορά στην αύξηση του αριθμού των επαφών από τα σχολεία, των επαφών όχι της μετάδοσης, εξαρτάται και από το πώς γίνεται η επαφή αν φοράμε μάσκα ή όχι κτλ. Η αύξηση αυτών των επαφών είναι συνολικά γύρω στο +10%. Η κατανομή είναι 9%-12% αλλά ας πούμε 10%. Άρα λοιπόν το να έχουμε ανοιχτά τα σχολεία έχουμε μια αύξηση του ρυθμού επαφών κατά 10%. Αυτό έχει τη σημασία του, έχει να κάνει και με τα παιδιά αλλά και με τους γονείς. Την κινητικότητά τους δηλαδή σε σχέση με την μεταφορά των παιδιών στο σχολείο. Προφανώς λοιπόν συνδυάζεται με το τι κάνει ο γονιός μετά, ειδικά για τα παιδιά που είναι σε μικρή ηλικία π.χ. στο δημοτικό, όπου δεν έχουν πολύ αυξημένη αυτόνομη κοινωνικότητα. Το παιδί από το Γυμνάσιο και μετά έχει τη δυνατότητα να βγει, να πάει στο φροντιστήριο και να κινηθεί μόνο του" πρόσθεσε.

"Σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί πραγματικά στις γιορτές. Χθες είχαμε μια αύξηση κατά 200 κρούσματα πάνω από ότι προβλέπαμε εμείς, που σημαίνει ότι εμείς είχαμε προβλέψει ότι θα υπάρξει αύξηση λόγω click away και κοινωνικότητας λόγω των γιορτών αλλά εδώ είχαμε λίγο παραπάνω. Θέλω να δω αν είναι μια απλή διόρθωση ή μια απόκλιση που έγινε χθες και θα διορθωθεί σήμερα ή αύριο ή αν θα είναι συστηματικό. Αν είναι συστηματικό τότε η αύξηση που προβλέπαμε ότι θα συμβεί έτσι κι αλλιώς λόγω των γιορτών και λόγω του κλίματος συμβαίνει ήδη. Αντί να συμβεί από την Πρωτοχρονιά συνέβη δύο - τρεις ημέρες νωρίτερα" υπογράμμισε.

"Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η αύξηση θα είναι αυτής της κλίμακας, αλλά η αύξηση είναι μεγαλύτερη όσο περνάει ο καιρός. Αυτό δεν μας επιτρέπει να είμαστε σε μειωτική πορεία. Το αν συμβεί ένα μπαμ δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να το ανιχνεύσουμε νωρίς και να δούμε πώς και τι θα σημάνει αυτό σε βάθος χρόνου. Πρέπει να περιμένουμε δύο με τρεις ημέρες" συμπλήρωσε.

"Αν ανοίξουμε τα σχολεία στις 8 Ιανουαρίου, η πρόβλεψή μας είναι ότι θα φτάναμε στα 2.000 κρούσματα γύρω στα μέσα του Μάρτη και στην αντίστοιχη περίοδο. Αν ανοίξουμε στις 20 για παράδειγμα για να κάνουμε μια σύγκριση θα φτάναμε στα 1.500 κρούσματα και εννοώ εβδομαδιαίο μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 670 εβδομαδιαίο μέσο όρο σε κρούσματα. Άρα, το άνοιγμα των σχολείων θα έχει αρνητική επίπτωση, θα έχει δηλαδή αυξητική προσθήκη. Το θέμα δεν είναι όμως μόνο πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, προφανώς μιλάμε και για κάποιου είδους άνοιγμα της οικονομίας. Οπότε εκεί αρχίζει και ξεφεύγει άσχημα το σενάριο" ανέφερε.

"Το θέμα είναι να αποφύγουμε ένα τρίτο lockdown, για να το αποφύγουμε χρειάζεται να κάνουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Κάτι που σημαίνει να μην δούμε μόνο το πότε αλλά και το πώς, συνδυαστικά με το πότε προφανώς" περιέγραψε.

Πηγή: enikos.gr