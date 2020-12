Κοινωνία

Παρέμβαση Εισαγγελέα προκάλεσε ο Μητροπολίτης Κυθήρων με τα “νεκρά έμβρυα”

Οι ισχυρισμοί του Ιεράρχη για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, προκάλεσαν την αντίδραση των Αρχών.

Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και την σύστασή του προς τους πιστούς.

Όπως αναφέρεται σχετικώς, «Με εντολή της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά διενεργείται επείγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενων πράξεων η οποία ανατέθηκε σε Εισαγγελικό Λειτουργό».

Οι αναφορές του Μητροπολίτη Κυθήρων έγιναν μετά τον Εσπερινό της περασμένης Κυριακής, 27 Δεκεμβρίου.Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Μητροπολίτης Κυθήρων κάλεσε τους πιστούς να μην κάνουν το εμβόλιο γιατί είναι φτιαγμένο από έμβρυα εκτρώσεων.

Τι είπε ο Μητροπολίτης Κυθήρων

"Μια είδηση από την γειτονική Ιταλία από ορθοδόξους χριστιανούς που επικοινωνούν μαζί μου οι άνθρωποι αυτοί με πολλή αγάπη, είπαν το εξής οι άνθρωποι αυτοί με ανησυχία μεγάλη ότι τα νέα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν από σήμερα και άρχισε από τους άρχοντες η χρήση, αυτά γίνονται και παρασκευάζονται με το προϊόν των εκτρώσεων.

Είναι πολύ φοβερό αυτό αδελφοί μου, έχουν ανησυχήσει οι χριστιανοί της δύσεως οι Παπικοί και απευθύνθηκαν εις τον αρχηγό τους τον Πάπα και εκείνος βέβαια τους καθησύχασε και τους λέει, “έτσι είναι αλλά κατ’ οικονομίαν θα το δεχτούμε για την υγεία των ανθρώπων”.

Αυτό όμως είναι μεγάλος λάθος και βεβαίως εκείνος βρίσκεται εκτός της μιας αγίας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την γνώμη του, αλλά εμείς οι ορθόδοξοι δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο".