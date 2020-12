Πολιτισμός

Δράμα: Βεβήλωσαν το Μνημείο του Ολοκαυτώματος (εικόνες)

Οργή και θλίψη για τη βεβήλωση του Μνημείου των Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος. Έντονη αντίδραση από την ΙΚΘ.

Τη βεβήλωση του Μνημείου των Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος της Δράμας και της καπναποθήκης όπου έχει αναρτηθεί αναθηματική πλάκα για τον εκτοπισμό των Εβραίων της πόλης στις 3 Μαρτίου 1943, καταδικάζει με ανακοίνωσή της η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

«Τα όσα έγιναν τη νύχτα 28 προς 29 Δεκεμβρίου 2020, προσβάλλουν βάναυσα τη μνήμη των 1200 Εβραίων που εξοντώθηκαν στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα, αλλά και τους ελάχιστους επιζώντες που μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψαν στη γενέτειρά τους», τονίζει η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

Ζητά, δε, την άμεση διενέργεια έρευνας για τη σύλληψη των δραστών καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών ως «μια ελάχιστη απόδειξη ως προς το γεγονός ότι η βεβήλωση των σημείων αυτών, που μαζί με το εβραϊκό νεκροταφείο, υπενθυμίζουν την ύπαρξη μιας Κοινότητας με μακραίωνη ιστορική διαδρομή, τις τραγικές συνέπειες της επικράτησης του Ναζισμού και τα γεγονότα που οδήγησαν στον αφανισμό της, θίγει το σύνολο της κοινωνίας μας».

«Τέτοιες αήθεις ενέργειες αποτελούν ταυτόχρονα και μια προσβολή για την ίδια την πόλη της Δράμας που το 1997 φρόντισε για την τοποθέτηση αναθηματικής μαρμάρινης πλάκας στις καπναποθήκες όπου το 1943 συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν οι Εβραίοι της πόλης, ενώ το 1999 προχώρησε μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Δράμας, της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ισραηλιτικής Κοινότητας Καβάλας και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος στην ανέγερση του Μνημείου Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος», υπογραμμίζει η ΙΚΘ.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα των πολλών πρόσφατων βεβηλώσεων και βανδαλισμών σε Εβραϊκά Νεκροταφεία και Μνημεία Ολοκαυτώματος στην Αθήνα (5/10/2020), τη Θεσσαλονίκη (10/10/2020), τη Ρόδο (11/10/2020) και τη Λάρισα (3/12/2020).

«Με λύπη διαπιστώνουμε πως πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά στο πλαίσιο της καταπολέμησης του φανατισμού, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.