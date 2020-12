Πολιτική

Πολιτεία Καινοτομίας: Επίσκεψη Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις της “ΧΡΩΠΕΙ” (εικόνες)

Παρουσία κυβερνητικών στελεχών και του Τζέφρι Πάιατ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του έργου.

Ένα από τα πρώτα βήματα για τη συγκρότηση της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Ελλάδα, στις παλιές εγκαταστάσεις της «ΧΡΩΠΕΙ», έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Όλες οι σημαντικές πρωτεύουσες έχουν έναν αντίστοιχο πόλο καινοτομίας και ο χώρος εδώ προσφέρεται -και λόγω της ιστορίας του και λόγω της γεωγραφίας του και λόγω της θέσης του. Πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια, όταν θα κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ του τι υπήρχε και του τι θα δημιουργηθεί, θα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που δρομολογήσαμε με τόσο μεγάλη ταχύτητα αυτή την εμβληματική προσπάθεια στον τομέα της καινοτομίας, που ουσιαστικά είναι και η γέφυρα που πρέπει να διασχίσει η πατρίδα μας για να κατακτήσει το μέλλον», τόνισε στη δήλωση του ο Πρωθυπουργός.

«Είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία που λέει πολλά για την ανικανότητα του ελληνικού κράτους να διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του το γεγονός ότι επί σχεδόν 40 χρόνια αυτός ο χώρος, στο κέντρο της Αθήνας, παρέμενε πρακτικά εγκαταλελειμμένος. Θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Ανάπτυξης, και ειδικά τον Υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν, έτσι ώστε να δρομολογηθεί αυτό το σημαντικό έργο, να δημιουργηθεί σε αυτόν τον χώρο μία πραγματική Πολιτεία Καινοτομίας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τη δημοσίευση του πρώτου τεύχους του διαγωνισμού και την εκκίνηση της διαδικασίας για ανάδειξη αναδόχου δρομολογείται η ανάπλαση της παλιάς βιομηχανικής μονάδας μέσω ΣΔΙΤ, ώστε η παλιά «ΧΡΩΠΕΙ» να μετατραπεί σε πολυδύναμο χώρο, όπου θα συνυπάρχουν ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις, επιτρέποντας την απρόσκοπτη όσμωση μεταξύ επιστήμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ήδη εκπονήσει τη μελέτη ΣΔΙΤ και το business plan βάσει του οποίου η επένδυση θα ανέλθει στα 100 εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργηθούν 2.000 θέσεις εργασίας.

Η δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας υπηρετεί τον στρατηγικό στόχο για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Συμβάλει στην ανάδειξη της χώρας σε προορισμό για την καινοτομία στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύει την απασχόληση σε κλάδους υψηλής ειδίκευσης, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αναστροφή του brain drain, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε τομείς που μπορούν να παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στον χώρο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστο Δήμα, ο οποίος σημείωσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διατηρήσει και να αναδείξει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και ιστορικά κτήρια της «ΧΡΩΠΕΙ», τα οποία άλλωστε είναι συνδεδεμένα με την διαδρομή της βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Το μέχρι πρότινος εγκαταλελειμμένο κτηριακό συγκρότημα της «ΧΡΩΠΕΙ», που αγγίζει σε εμβαδόν τα 17.900 τετραγωνικά μέτρα, ήταν αναξιοποίητο από τη δεκαετία του 1980, όταν διέκοψε τη λειτουργία του έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα «ζωής». Το όλο σχέδιο για την αξιοποίηση της παλιάς μονάδας και την ανάπτυξη μίας Πολιτείας Καινοτομίας καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε σε διάστημα λιγότερο του 1,5 έτους.

«Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι με τον κύριο Δήμα και τον κύριο Παπαθανάση τρέξαμε πάρα πολύ γρήγορα τις διαδικασίες. Ξέρει ο Χρίστος ότι ήταν στην αρχή πιο μπερδεμένο από ό,τι φαίνεται. Αλλά θεωρήσαμε ότι το όραμα που είχατε πει τις προγραμματικές δηλώσεις, να φτιαχτεί στην Αθήνα ένα κέντρο καινοτομίας, έπρεπε να γίνει πράξη γρήγορα. Ο χώρος είναι εξαιρετικός και να πω για τον κύριο Πρέσβη, που είναι εδώ και τον ευχαριστώ, ότι πολλές αμερικανικές εταιρείες έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους να έρθουν εδώ και να επενδύσουν», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είναι ένα εμβληματικό έργο επειδή εδώ πέρα στοχεύουμε να φιλοξενεί τμήματα έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς για να γίνει ένας χώρος συνεργείων που φυσική έδρα καινοτομίας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, καινοτόμων υπηρεσιών ή ακόμα και καινοτόμων διαδικασιών. Υπάρχει σε αρκετές χώρες του κόσμου. Φιλοδοξία μας είναι να γίνει σημείο αναφοράς, φυσική έδρα για τη χώρα για την καινοτομία αλλά και σημείο αναφοράς για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

«Κατά τη διάρκεια του 2020 ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς την ανάπτυξη στον τομέα των ελληνικών startup και το ενδιαφέρον που έχει κεντρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με ενθουσιάζει ιδιαίτερα η προοπτική να οικοδομήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από αυτό το κέντρο. Εμείς έχουμε εμπειρία, έχοντας κάνει το ίδιο στο Σικάγο, το Λος Άντζελες, κατά μήκος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή λοιπόν είναι μια εκπληκτική βάση, ενώ έχουμε και πραγματική δυναμική πλέον», δήλωσε ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Geoffrey Pyatt.

Παρόντες ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Θανάσης Κυριαζής, ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Ορέστης Καβαλάκης και ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt.

Ολόκληρες οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού

"Νομίζω ότι είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία. Λέει πολλά για την ανικανότητα του ελληνικού κράτους να διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του το γεγονός ότι επί σχεδόν 40 χρόνια αυτός ο χώρος, στο κέντρο της Αθήνας, παρέμενε πρακτικά εγκαταλελειμμένος. Θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Ανάπτυξης, και ειδικά τον Υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν, έτσι ώστε να δρομολογηθεί αυτό το σημαντικό έργο, να δημιουργηθεί σε αυτόν τον χώρο μία πραγματική Πολιτεία Καινοτομίας.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι ήδη “στον αέρα” και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δρομολόγηση ενός εμβληματικού έργου.

Όλες οι σημαντικές πρωτεύουσες έχουν έναν αντίστοιχο πόλο καινοτομίας και ο χώρος εδώ προσφέρεται -και λόγω της ιστορίας του και λόγω της γεωγραφίας του και λόγω της θέσης του. Πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια, όταν θα κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ του τι υπήρχε και του τι θα δημιουργηθεί, θα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που δρομολογήσαμε με τόσο μεγάλη ταχύτητα αυτή την εμβληματική προσπάθεια στον τομέα της καινοτομίας, που ουσιαστικά είναι και η γέφυρα που πρέπει να διασχίσει η πατρίδα μας για να κατακτήσει το μέλλον. Οπότε, Υπουργέ και πάλι συγχαρητήρια.

Κύριε Πρέσβη, χαίρομαι που σας έχουμε εδώ. Έλεγα ότι η Αθήνα χρειάζεται οπωσδήποτε μία περιοχή αφιερωμένη στην καινοτομία. Γνωρίζετε πόσο ενδιαφέρον προκαλεί ο χώρος των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και ειλικρινά δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα περισσότερο ιδεώδες σημείο. Επίσης, από την αρχιτεκτονική σκοπιά, πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να χτίσουμε όχι μόνο κτήρια αλλά ένα campus και να αξιοποιήσουμε τους ανοιχτούς χώρους, που είναι τόσο σημαντικοί δεδομένων του καιρού μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό εδώ.

...Αυτό δεν αφορά μόνο το ακίνητο αλλά τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος. Αλλά γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον είναι σημαντικό. Φυσικά η τηλεργασία θα αποτελεί μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητάς μας μετά την Covid, αλλά και πάλι, γνωρίζουμε -επίσης από την αμερικανική εμπειρία- ότι η δυνατότητα να φέρεις στον ίδιο φυσικό χώρο startups, ερευνητικά κέντρα, ανθρώπους που σκέφτονται με παραπλήσιο τρόπο έχει τεράστια επίδραση.

Πρόκειται επίσης για μία περιοχή της Αθήνας που έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Το γνωρίζουμε διότι εδώ κοντά έχουμε φέρει τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ήμασταν οι πρώτοι που ήρθαμε εδώ"

Δείτε σχέδια για το πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί η πρώτη Πολιτεία Καινοτομίας: