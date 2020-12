Κόσμος

Υεμένη: Μακελειό στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη της νέας κυβέρνησης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες από το μπαράζ εκρήξεων που συγκλόνισε το αεροδρόμιο του Άντεν.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το αεροδρόμιο του Άντεν, στην Υεμένη, λίγα λεπτά μετά την προσγείωση αεροσκάφους που μετέφερε μέλη της νέας κυβέρνησης της χώρας.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν από την επίθεση, που σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε με τη ρίψη όλμων στο σημείο όπου βρισκόταν πλήθος κόσμου για να υποδεχθεί τη νέα ηγεσία.

Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή, με τις Αρχές να κατηγορούν για το λουτρό αίματος τους αυτονομιστές αντάρτες Χούτι.