Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ: προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τους ιδιώτες γιατρούς

«Οι ιδιώτες γιατροί κράτησαν ανοιχτά τα ιατρεία τους και έσωσαν ζωές συμβάλλοντας παράλληλα στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων», δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης.

Την άμεση ένταξη των ιδιωτών ιατρών στις ομάδες προτεραιότητας στον εμβολιασμό για τον Sars-Cov-2 ζητά το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που συζήτησε διεξοδικά το θέμα, στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασής του.

Το Δ.Σ του ΙΣΑ τόνισε ότι ο ιατρικός κόσμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας και κάλεσε την πολιτεία να απαντήσει άμεσα στις επιστολές του ΙΣΑ, με τις οποίες ζητά να ενημερωθεί πότε θα ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του ιατρικού προσωπικού των δημόσιων δομών υγείας καθώς και το χρονοδιάγραμμα του εμβολιασμού των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών.

«Ο ιατρικός κόσμος έχει ήδη χάσει αρκετά μέλη του, που έπεσαν στο καθήκον, δίνοντας τη μάχη ενάντια στην επιδημία. Πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού των δημόσιων δομών υγείας και παράλληλα να ενταχθούν και οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού για τον Sars-Cov-2 καθώς έχουν καθοριστικό ρόλο στη μάχη ενάντια στον κορωνοιό. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας κράτησαν ανοιχτά τα ιατρεία τους και έσωσαν ζωές συμβάλλοντας παράλληλα στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.