Οικονομία

Γεωργιάδης: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην απορρόφηση πόρων του ΕΤΠΑ

Όπως επισημαίνει, είναι η πρώτη φορά για τη χώρα μας που ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα φθάνει σε τόσο υψηλά επίπεδα εφαρμογής.

«Σε 3,73 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό που έχει διατεθεί το τελευταίο 18μηνο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) προς τις επιχειρήσεις και την οικονομία, ιδίως για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας», επισημαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης σε δήλωσή του με αφορμή το γεγονός ότι το ΕΠΑνΕΚ είναι το πρώτο πρόγραμμα σε όλες τις Προγραμματικές Περιόδους που φτάνει σε τέτοια υψηλά επίπεδα εφαρμογής, τρία χρόνια πριν την ολοκλήρωσή του.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το ποσοστό απορρόφησης του ΕΠΑνΕΚ ανήλθε στο 81,3% στις 29 Δεκεμβρίου 2020, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να καταστεί η Ελλάδα πρώτη σε απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σ’ όλη την ΕΕ. Επισημαίνεται ότι στις 5 Ιουλίου 2019 το ποσοστό απορρόφησης του ΕΠΑνΕΚ δεν υπερέβαινε το 17,8%.

Στη δήλωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει:

«Η συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 για την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20, συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση.

Ήδη η απορρόφηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” ξεπέρασε το 80%, ως ποσοστό δαπανών Ενωσιακής Στήριξης, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να κατέχει η Ελλάδα την πρώτη θέση σε απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη χώρα μας είναι η πρώτη φορά, για όλες τις Προγραμματικές Περιόδους, που ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα φτάνει σε τέτοια υψηλά επίπεδα εφαρμογής, τρία χρόνια πριν την ολοκλήρωσή του.

Παρά τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς και τη ριζική μεταβολή των συνθηκών και των απαιτήσεων εργασίας, χάρη στη μεγάλη προσπάθεια των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης υπό το συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπήρξε υπερεπίτευξη όλων των τεθέντων στόχων. Διασφάλιση της αξιοποίησης των πόρων, σημαντική υπεραπορρόφηση, αλλά και ταυτόχρονη υλοποίηση δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο, όπου θα υπάρχει ο διττός στόχος της συνέχισης/ολοκλήρωσης των υφιστάμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και ο σχεδιασμός και έγκριση του νέων Ε.Π. για την περίοδο 2021/27».

Ο πίνακας με την κατάταξη των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στις πληρωμές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: