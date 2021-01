Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην Καλλιθέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βόλτα στην σκεπαστή αγορά και σε ένα ρώσικο κουτούκι περιλαμβάνει η περιπλάνηση του σεφ, πριν μας δείξει δύο ιδιαίτερες συνταγές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 2 Ιανουαρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πάει στην Καλλιθέα, τον πολυπληθέστερο δήμο της Ελλάδας, μια γειτονιά γεμάτη γαστρονομικούς θησαυρούς, αρώματα και γεύσεις.

Πρώτη στάση του Δημήτρη είναι η σκεπαστή αγορά της Καλλιθέας. Σε αυτό το οικοδόμημα προσφυγικής αρχιτεκτονικής, που άνοιξε πρώτη φορά από Πόντιους το 1957, ο Δημήτρης κάνει μια μικρή βόλτα για να πάρει δυο τρία πράγματα απαραίτητα για τις συνταγές του.

Στη συνέχεια πηγαίνει στο πιο γνωστό ρώσικο κουτούκι της πόλης, στη «Βαλεντίνα». Το εστιατόριο ξεχωρίζει εδώ και πολλά χρόνια για το ιδιαίτερο φαγητό του το οποίο καλύπτει όλες τις γεύσεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και του Πόντου.

Τέλος, επισκέπτεται στις Τζιτζιφιές ένα από τα πιο gourmet εστιατόρια για θαλασσινά και ψάρια, τα «Άργουρα».

Ο Δημήτρης επιστρέφει στη δική του κουζίνα και ετοιμάζει δύο συνταγές: ρεβίθια σε σάλτσα τομάτας και παστουρμά και μοσχάρι στρογκανόφ με πουρέ ελινόριζας.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

#GeitoniesStoPiato