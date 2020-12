Κοινωνία

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τα τελευταία δρομολόγια σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα δρομολόγια που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Για τα τελευταία δρομολόγια του μετρό και του τραμ, την Πέμπτη (31/12), παραμονή Πρωτοχρονιάς, ενημέρωσε το επιβατικό κοινό η ΣΤΑΣΥ.

Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα λειτουργούν έως τις 11 το βράδυ.

Τα τελευταία δρομολόγια του μετρό έχουν ως εξής:

Γραμμή 1: Από Πειραιά προς Κηφισιά στις 22:20 και από Κηφισιά προς Πειραιά στις 22:20.

Γραμμή 2: Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:44, ενώ από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:41.

Γραμμή 3: Από Νίκαια προς Αεροδρόμιο στις 21:31, από Νίκαια προς Πλακεντία στις 22:41, ενώ από Αεροδρόμιο προς Νίκαια στις 22:02 και από Πλακεντία προς Νίκαια στις 22:39