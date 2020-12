Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά πόσες νέες μολύνσεις και σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θάνατοι ασθενών με κορονοϊό καταγράφηκαν στην Ελλάδα την Τετάρτη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, ενώ προβληματισμό προκαλεί ο αριθμός των κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν το προηγούμενο 24ώρο.

Απο τα 942 νέα κρούσματα, τα 22 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αθήνα έχουν καταγραφεί 347 κρούσματα και στην Θεσσαλόονίκη 170 κρούσματα. Ακόμη 48 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στον Έβρο, 28 στην Λάρισα, 24 στο Κιλκίς, 21 στην Ροδόπη και 20 στην Πιερία.

Η γεωγραφική κατανομή των 920 εγχώριων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: