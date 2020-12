Υγεία - Περιβάλλον

ΕΚΑΒ: Ευχές για τη νέα χρονιά, με λιγότερα θύματα στην άσφαλτο (βίντεο)

Τώρα που έχουμε καταλάβει την αξία της ζωής περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, υπογραμμίζεται στο σχετικό σποτ.