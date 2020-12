Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - testing.gov.gr: Δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για δωρεάν έλεγχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί η συμμετοχή των πολιτών είναι πολύτιμη, τόσο για την έγκαιρη διάγνωση όσων είναι φορείς του ιού όσο και για το έργο των επιστημόνων.

Η πλατφόρμα δωρεάν ελέγχου COVID-19 ( testing.gov.gr) τέθηκε σε λειτουργία πριν από μία εβδομάδα με στόχο την παρακολούθηση της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα και την εκτίμηση του λεγόμενου “δείκτη θετικότητας”, μέσω της παρακολούθησης ασυμπτωματικών εθελοντών με τυχαία επιλογή, και την πραγματοποίηση τεστ σε 12.000 πολίτες καθημερινά.

Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών

Τις πρώτες μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας στο σύνολο της Επικράτειας υποβλήθηκαν 25.786 αιτήσεις. Με βάση αυτές πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 13.000 τεστ μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας.

Ενδιαφέρον έχει ότι καταγράφονται σημαντικές διαφορές στην ανταπόκριση των πολιτών ανά την Επικράτεια. Συγκεκριμένα, στην Αττική συμπληρώθηκαν 12.942 φόρμες αίτησης και στη Θεσσαλονίκη 3.361. Αντίθετα, σε νησιά και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (όπως για παράδειγμα στην Καστοριά και στα Γρεβενά), ο αριθμός των αιτήσεων είναι πολύ χαμηλότερος.

Γιατί να συμμετέχει κάποιος στο testing.gov.gr

Η Κυβέρνηση ζητά τη στήριξη του κάθε πολίτη στην προσπάθεια αυτή, όταν μάλιστα δίνεται σε όλες και όλους η δυνατότητα να κάνουν τεστ δωρεάν.

Η συμμετοχή των πολιτών θα βοηθήσει τους ειδικούς να διαμορφώσουν καλύτερη εικόνα για τη μετάδοση του κορονοϊού σε όλη τη χώρα με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό της διασποράς.

Μπορεί να βοηθήσει όμως, και στην προστασία του καθενός προσωπικά με έγκαιρη διάγνωση, αλλά και στην προστασία ευάλωτων ατόμων του στενού μας περιβάλλοντος, σε περίπτωση που κάποιος διαγνωσθεί και είναι ασυμπτωματικός φορέας.

Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη. Για εμάς, για τον διπλανό μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, για ολόκληρη την κοινωνία.