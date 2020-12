Υγεία - Περιβάλλον

Έκκληση του ΠΟΥ για δίκαιη διανομή των εμβολίων

Περισσότερα από 81,84 εκατομμύρια τα κρούσματα παγκοσμίως. Νεκροί 1.788.443​

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους αφότου ανακοινώθηκαν τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού από την Κίνα, προέτρεψε σήμερα τις χώρες να διασφαλίσουν πως τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες, παντού, όχι μονάχα στα πλούσια κράτη.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, απηύθυνε έκκληση για να συγκεντρωθεί το ποσό των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αγοραστούν εμβόλια κατά της Covid-19 για να διανεμηθούν στις χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων χώρες μέσω της συμμαχίας για τα εμβόλια COVAX.

«Αυτή είναι η πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε στη νέα χρονιά», δήλωσε ο Τέντρος, σε ένα βιντεομήνυμα, που δημοσιεύτηκε μία ημέρα πριν από την πρώτη επέτειο της ανακοίνωσης από την Κίνα των πρώτων κρουσμάτων πνευμονίας άγνωστης αιτίας στον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ.

«Τα εμβόλια προσφέρουν πολύ μεγάλη ελπίδα προκειμένου να αναστραφεί η πορεία της πανδημίας. Όμως, για να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν, παντού, όχι μονάχα στις χώρες που μπορούν να αγοράσουν εμβόλια, έχουν εμβολιαστεί», τόνισε.

Προέτρεψε τις χώρες να δώσουν μάχη εναντίον των θεωριών συνομωσίας και των επιθέσεων κατά της επιστήμης, επισημαίνοντας: «Η επιλογή είναι εύκολη» και ο κόσμος μπορεί «να διανύσει τα τελευταία χιλιόμετρα της κρίσης ενωμένος, βοηθώντας ο ένας τον άλλο κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, από το να μοιράζουν τα εμβόλια δίκαια στο να προσφέρουν ακριβείς συμβουλές, συμπόνοια και φροντίδα» σε όλους όσοι τις χρειάζονται.

Η συμμαχία COVAX, η οποία στοχεύει στο να διασφαλίσει τη δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια κατά της Covid-19 στις φτωχές χώρες, γνωστοποίησε στις 18 Δεκεμβρίου ότι έχει συνάψει συμφωνίες για σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δόσεις, με τις πρώτες διανομές να αναμένονται στις αρχές του 2021.

Μια διεθνής αποστολή εμπειρογνωμόνων, υπό τον ΠΟΥ, αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου για να ερευνήσει την προέλευση του ιού SARS-CoV-2 που εμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν, τον Δεκέμβριο του 2019.

Περισσότεροι από 81,84 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό παγκοσμίως και 1.788.443? έχουν πεθάνει, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.