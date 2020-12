Παράξενα

Πάρτι με Dj στα... επείγοντα του Νοσοκομείου Λάρισας (βίντεο)

Τρελό κέφι από νοσηλευτές, ασθενείς και συνοδούς.

Πρωτοφανείς εικόνες, την Τετάρτη, έξω από την είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο Dj Argyris Basianas έστησε τις κονσόλες του και ξεσήκωσε νοσηλευτές, όπως επίσης ασθενείς και συνοδούς…

ΠΗΓΗ: larissanet.gr