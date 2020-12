Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Κάθε άλλο παρά καλή η επιδημιολογική εικόνα (βίντεο)

Νέα δραματική έκκληση από τον Υπουργό Υγείας. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού παρά την έναρξη των εμβολιασμών, τόνισε.

Την ανησυχία του για την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού, απευθύνοντας έκκληση προς όλους να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την περίοδο των εορτών.

Υπογράμμισε πως το αν είχαμε διασπορά του ιού τα Χριστούγεννα, θα το διαπιστώσουμε μετά από 15 ημέρες, δηλαδή στις αρχές της νέας χρονιάς.

Ζήτησε να σκεφτούμε όλοι τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά και τους υγειονομικούς που δίνουν τη “μάχη” με τον ιό στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Επικαλούμενος τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, επεσήμανε πως οι περιοχές που παρουσιάζουν την τελευταία εβδομάδα τη μεγαλύτερη επιβάρυνση συγκριτικά με τον πληθυσμό τους, είναι οι περιφερειακές ενότητες Καλύμνου, Κοζάνης, Κιλκίς, Δυτικής Αττικής, Έβρου, Θάσου, Ροδόπης, Φλώρινας, Λέσβου και Ξάνθης. «Κάθε άλλο παρά καλή είναι η επιδημιολογική εικόνα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Υγείας είπε πως η προσπάθεια που έγινε κράτησε “όρθιο” το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι αντοχές του οποίου δοκιμάστηκαν. Επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία από τη Γερμανία (όπου εξαντλούνται οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ) και τη Βρετανία (όπου το NHS βρίσκεται αντιμέτωπο με τραγικές επιλογές, όπως το ποιοι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε ΜΕΘ και ποιοι όχι).

Το ευτυχές γεγονός της έναρξης των εμβολιασμών δεν πρέπει να εκληφθεί ως σημάδι εφησυχασμού, τόνισε. Η άφιξη των εμβολίων στη χώρα μας είναι η αρχή του τέλους της κρίσης, ωστόσο απομένει να εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, συμπλήρωσε. «Θα γίνει με ασφάλεια, με τάξη, με σοβαρότητα και σχέδιο με βάση τις εισηγήσεις της Εθνικής Αρχής Εμβολιασμού», υπογράμμισε.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε πως πρέπει να προσέξουμε πολύ αυτές τις ημέρες, γιατί από τη συμπεριφορά μας θα κριθεί το πώς θα κινηθεί η νόσος τους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας πως ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι οι κατ’ εξοχήν μήνες έξαρσης των λοιμώξεων.

Ερωτηθείς σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, διευκρίνισε πως θα χορηγείται για ιδία χρήση.

Απαντώντας, εμμέσως πλην σαφώς, στις επικρίσεις σχετικά με την προτεραιότητα των εμβολιασμών, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως μέχρι σήμερα έχουν γίνει 1.763 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 1.695 αφορούν υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων.

Με βάση τον σχεδιασμό, ο εμβολιασμός θα επεκταθεί στα υπόλοιπα νοσοκομεία και στις δομές πρόνοιας από τις 4 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα εμβολιαστούν και το υγειονομικό προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε επίσης πως μία τόσο μεγάλη ενίσχυση του ΕΣΥ δεν έχει γίνει σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης, «σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, με τόσο μεγάλη ένταση και εν μέσω μιας πανδημίας».

«Η Κυβέρνηση επέλεξε να βαδίσει σε αυτήν την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού με “συμπαίκτες” όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου», σημείωσε, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την Εκκλησία της Ελλάδος, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους, για την στήριξή τους.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Βασίλης Κικίλιας ευχήθηκε “Χρόνια Πολλά, με υγεία”, υπογραμμίζοντας πως για πολλά χρόνια λέγαμε “με υγεία” και ήταν απλά μία ευχή. «Τώρα το εννοούμε με την ψυχή μας!»