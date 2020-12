Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων

"Σαρώνει" την Βρετανία η πανδημια Covid-19.

Τον υψηλότερο αριθμό ημερήσιων θανάτων που συνδέονται με τον κορονοϊό, μετά τις 24 Απριλίου, κατέγραψε σήμερα η Βρετανία, με 981 ανθρώπους να υποκύπτουν στη νόσο το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, με 50.023 νέες μολύνσεις τις προηγούμενες 24 ώρες.

Χθες, είχε ανακοινωθεί ρεκόρ μολύνσεων εντός μιας μέρας με 53.135 περιπτώσεις μόλυνσης του SARS-CoV-2.