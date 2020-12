Κόσμος

Αποστολή βοήθειας στους σεισμοπαθείς της Κροατίας

Άμεση η συνδρομή της Ελλάδας στο αίτημα της κυβέρνησης της Κροατίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ.

Άμεση ήταν η συνδρομή της Ελλάδας στο αίτημα της κυβέρνησης της Κροατίας, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για την αποστολή βοήθειας προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τον σεισμό μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε την Τρίτη τη χώρα, με τραγικό απολογισμό και μεγάλες υλικές ζημιές.

Ειδικότερα, με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, διαθέτει προς τις κροατικές Αρχές για αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει εξαιτίας του σεισμού και για την ανακούφιση των πληγέντων: σκηνές, αναδιπλούμενα κρεβάτια, υπνόσακους, κλινοσκεπάσματα και θερμάστρες.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την ετοιμότητά της να αποστείλει κάθε δυνατή βοήθεια προς τις κροατικές Αρχές, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας ευρωπαϊκής συνδρομής στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Τα προς διάθεση είδη μεταφέρονται στην Κροατία με αεροσκάφος C-130, ενώ την αποστολή συνοδεύουν στελέχη της Ομάδας Πρώτης Απόκρισης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.