Κοινωνία

Πτώμα σε βαλίτσα στα Βίλια: 20 φάκελοι εξαφανίσεων στο “μικροσκόπιο” (βίντεο)

Πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα της Αστυνομίας αναμένεται να αποκαλύψει η νεκροψία-νεκροτομή.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Σε ένα σημείο, περίπου 200 μέτρα μακριά από τον πιο κοντινό δρόμο με άσφαλτο, άφησε ο άγνωστος τη βαλίτσα με το πτώμα της γυναίκας.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που σχημάτισαν οι ερευνητές της Ασφάλειας η σορός είναι σε προχωρημένη σήψη και ανήκει σε γυναίκα κανονικής σωματοδομής, κάτω των 40 ετών, ενώ δεν έχει εμφανείς κακώσεις στο σώμα της.

Οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών βλέπουν μία επισταμένη προσπάθεια του δράστη να καλύψει την ενέργειά του.

Κυνηγοί, που περπατούσαν στην περιοχή, είδαν τη βαλίτσα, την άνοιξαν και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ήδη στα γραφεία του Ανθρωποκτονιών έχουν ανασύρει είκοσι φακέλους με εξαφανίσεις γυναικών το τελευταίο τρίμηνο από όλη την Ελλάδα και εξετάζουν ποια υπόθεση ταιριάζει με τη σορό που εντοπίστηκε. Νέα πολύτιμα στοιχεία αναμένονται από τη νεκροψία - νεκροτομή.

Το πρώτο που θέλουν οι αστυνομικοί είναι να μάθουν τα στοιχεία του θύματος. Ο ιατροδικαστής, λοιπόν, θα τους δώσει το ύψος της γυναίκας και την ηλικία της.

Περιμένουν να λάβουν δείγμα γενετικού υλικού ίσως και δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία θα συγκρίνουν με τις υποθέσεις εξαφανίσεων, που έχουν ξεχωρίσει, οι οποίες είναι 20 στον αριθμό.

Όταν ταυτοποιήσουν το θύμα, τότε θα προσπαθήσουν να μάθουν το παρελθόν του, να βρουν το κίνητρο του δράστη και να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Όπως χαρακτηριστικά έλεγε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στον ΑΝΤ1, είναι μία υπόθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που όμως μπορεί να λυθεί μέσα σε λίγα 24ωρα ή να πάρει και χρόνια.