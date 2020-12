Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: αποτελέσματα rapid test σε 32 περιοχές της χώρας

Χιλιάδες έλεγχοι διενεργήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, σε συνοικίες της Αττικής και πολλά σημεία ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 32 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 5.928 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 52 κρούσματα (0,89%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 27 άνδρες και 25 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» / Πραγματοποιήθηκαν 433 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,92%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού / Πραγματοποιήθηκαν 921 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,43%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ασπροπύργου / Πραγματοποιήθηκαν 380 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (3,68%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Θέρμη / Πραγματοποιήθηκαν 245 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,22%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο / Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αμπελόκηποι / Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,99%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο / Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,90%). Αφορά σε γυναίκα 58 ετών.

ΠΕ Χανίων: Δήμος Πλατανιά / Πραγματοποιήθηκαν 194 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Λ. Ρόδου-Λίνδου / Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηρακλείου: Ηράκλειο / Πραγματοποιήθηκαν 986 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,1%). Αφορά σε άνδρα 52 ετών.

ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Πύρου Ιωάννινα / Πραγματοποιήθηκαν 184 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα / Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας / Πραγματοποιήθηκαν 304 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,32%). Αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 20 έτη.

ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου / Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,48%). Αφορά σε άνδρα 44 ετών.

ΠΕ Μαγνησίας: Μούρεσι Πηλίου / Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Ζαγορά Πηλίου / Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κοιλάδα / Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο / Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Λ. Κύκνων / Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη / Πραγματοποιήθηκαν 120 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,83%). Αφορά σε άνδρα 44 ετών.

ΠΕ Δράμας: Δράμα / Πραγματοποιήθηκαν 152 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,32%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 18 έτη.

ΠΕ Χαλκιδικής: Χαλκιδική / Πραγματοποιήθηκαν 74 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής / Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,20%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Δερβένι / Πραγματοποιήθηκαν 99 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Κιάτο / Πραγματοποιήθηκαν 174 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,57%). Αφορά σε γυναίκα 29 ετών.

ΠΕ Αρκαδίας: Εθν. Οδός Τρίπολης-Πύργου / Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,57%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Γρεβενών: Γρεβενά / Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Αιγίνιο / Πραγματοποιήθηκαν 99 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (7,07%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη / Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Σκύδρα / Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου / Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Άμφισσα / Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά