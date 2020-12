Κοινωνία

Καταγγελία-σοκ για βιασμό 16χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι. Τι είπε στην κατάθεσή της η νεαρή κοπέλα.

(εικόνα αρχείου)

Προθεσμία για να μπορέσουν να ετοιμάσουν τις απολογίες τους, ζήτησαν και πήραν οι δύο από τους τέσσερις εμπλεκόμενους με την υπόθεση καταγγελίας βιασμού σε βάρος 16χρονης, στην περιοχή της Σαλάκου, μετά από καταγγελία που κατέθεσε σε βάρος τους, η μητέρα της νεαρής.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας Ρόδου, ενώπιον της οποίας παρουσιάστηκαν συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους, Μανώλη Κουτσούκο, άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος των δύο για βιασμό και συνέργεια σε βιασμό.

Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, οι οποίοι επίσης καταγγέλθηκαν, δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης της προθεσμίας του αυτοφώρου, αλλά σε βάρος τους αναμένεται να κινηθεί αντίστοιχα η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία.

Η υπόθεση, που προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στο νησί μας, ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας όταν στο χωριό Σάλακος, η νεαρή συναντήθηκε με 4 συνολικά άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα της στις αστυνομικές Αρχές, στο όχημα επέβαιναν τρεις ανήλικοι νεαροί που κατάγονται από τα Απόλλωνα, ηλικίας από 15 έως και 17 ετών, ενώ οδηγός του οχήματος ήταν ένας 21χρονος φίλος τους.

Η μητέρα υποστήριξε ότι η νεαρή μεταφέρθηκε στην περιοχή της Φάτνης Σαλάκου, όπου στάθμευσε το αυτοκίνητο και στη συνέχεια, ο ένας από αυτούς ηλικίας 15 ετών, την οδήγησε σε απόμερο σημείο όπου και τη βίασε παρά τη θέλησή της παρουσία και των υπολοίπων.

Η ανήλικη, φοβήθηκε να αναφέρει τα όσα είχαν συμβεί απευθείας στη μητέρα της , αλλά είχε ενημερώσει ένα συγγενικό της πρόσωπο , ο οποίος με τη σειρά του περιέγραψε όλα όσα είχαν συμβεί τη μητέρα της.

Mεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας

Αμέσως μετά την καταγγελία της μητέρας, ειδική παιδοψυχολόγος ήρθε σε επαφή με την ανήλικη, ενώ ενημερώθηκε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Ιωάννης Χαρίτος. Αστυνομικοί του ΑΤ Ιαλυσού, σε συνεργασία με αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ρόδου, μετέβησαν στο χωριό Απόλλωνα, όπου κατάγονταν οι εμπλεκόμενοι, καταφέρνοντας έτσι να συλλάβουν τους δύο από αυτούς. Για τους υπόλοιπους δύο είχε περάσει οριακά η προθεσμία του αυτοφώρου. Συνήγορος υπεράσπισης ανέλαβε ο δικηγόρος Δήμος Μουτάφης.

Τους μετέφεραν στη συνέχεια στο αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου και κρατήθηκαν μέχρι να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Εισαγγελέα και της ανακρίτριας Ρόδου.

«Δεν τη βίασα όλα έγιναν με τη θέλησή της»

Από την πρώτη κατάθεση που έδωσε στις αστυνομικές Αρχές ο φερόμενος ως κύριος δράστης, υποστήριξε ότι πράγματι είχε σεξουαλική επαφή με την 16χρονη, αλλά με τη θέλησή της και όχι με βία. Τόνισε επίσης ότι οι φίλοι του περίμεναν σε απόσταση από το σημείο όπου βρίσκονταν οι ίδιοι και ότι ουδέποτε επιχείρησαν να τη βιάσουν.

Το ίδιο υποστήριξε και ο φίλος του, στην κατάθεσή που έδωσε στους αστυνομικούς το πλαίσιο της προανάκρισης, αρνούμενος τα όσα τους καταλογίζουν.

Δικηγόρος υπεράσπισης των δύο νεαρών, ανέλαβε ο Μανώλης Κουτσούκος.

Τι είπε στην κατάθεσή της η 16χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι στις 28 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον φερόμενο ως δράστη. Τόνισε στους αστυνομικούς ότι τον γνώριζε και ότι είχαν συμφωνήσει να έρθει από τα Απόλλωνα όπου διέμενε, μαζί με την παρέα του, στην πλατεία του χωριού Σάλακος.

Πράγματι το ραντεβού κλείστηκε και μία ώρα αργότερα ο ίδιος μαζί με άλλους τρεις φίλους του βρέθηκε στο χωριό.

Εκείνη την ώρα η ανήλικη ήταν με ένα φίλο της και ένα συγγενικό της πρόσωπο. Συμφώνησε να πάνε με τα πόδια στη Φάτνη, που απέχει περίπου 5 λεπτά με τα πόδια από το σημείο.

Όταν έφθασε εκεί, ο φίλος της, που ήταν συνοδηγός στο όχημα, την έπιασε από το χέρι και της είπε να μείνει μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα. Πήγαν βόλτα μέχρι τον σταθμό της Πυροσβεστικής με το αυτοκίνητο και τότε άρχισε να την χαϊδεύει.

Όταν επέστρεψαν ξανά στη Φάτνη, της ζήτησε να πάνε μια βόλτα οι δυο τους.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε παρουσία της παιδοψυχολόγου η νεαρή κοπέλα στη συνέχεια άρχισε να την χαϊδεύει και τότε η ίδια του ξεκαθάρισε ότι δεν είναι καλά και ότι δεν πήγε εκεί να για κάτι άλλο εκτός από να τον δει και να κάνει βόλτα.

Ο ίδιος τότε, πρότεινε να πάνε σε μια ξύλινη καλύβα που ήταν δίπλα. Μπήκε πρώτος μέσα και την τράβηξε να μπει κι εκείνη. Η κοπέλα υποστήριξε ότι την υποχρέωσε να του κάνει στοματικό έρωτα αλλά αντιστάθηκε, ενώ στη συνέχεια της κατέβασε το παντελόνι και ήρθε μαζί της σε συνουσία ενώ η ίδια του αντιστέκονταν.

Τότε είδε ότι από το παράθυρο της καλύβας, όπως είπε στους αστυνομικούς, ήταν εκεί οι υπόλοιποι φίλοι του και κοιτούσαν.

Η νεαρή, άκουσε επίσης ένα όχημα να βρίσκεται στο σημείο και υπέθεσε ότι ήρθε κάποιο συγγενικό της πρόσωπο και τότε αμέσως τον έσπρωξε και έτρεξε όσο μπορούσε πιο μακριά από την καλύβα. Συνάντησε τότε το συγγενικό της πρόσωπο και αφού του είπε τι είχε συμβεί του ζήτησε να την μεταφέρει στο σπίτι της.»

Πηγή: rodiaki.gr