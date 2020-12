Κόσμος

S-400: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ “αδειάζει” τον Τσαβούσογλου

Η Ουάσιγκτον επιμένει στις κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας.

Σε διάψευση των δηλώσεων του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, περί σύστασης αμερικανοτουρκικής ομάδας εργασίας σχετικά με το θέμα των S-400, προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοια ομάδα εργασίας και τόνισε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην εφαρμογή των κυρώσεων CAATSA.

Όπως μάλιστα εξήγησε, υπάρχουν διαβουλεύσεις σε επίπεδο ρουτίνας με αντικείμενο τον αντίκτυπο που θα έχουν οι κυρώσεις στη διμερή στρατιωτική συνεργασία.

«Κατανοούμε ότι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έχει διευκρινίσει τις τοποθετήσεις του υπουργού (Μεβλούτ Τσαβούσογλου). Δεν υπάρχει ομάδα εργασίας σχετικά με τις κυρώσεις CAATSA ή για την «εξέταση» των απειλών που θέτει το σύστημα S-400 στα F-35. Υπάρχουν διαβουλεύσεις ρουτίνας σε επίπεδο εργασίας σχετικά με τον αντίκτυπο των κυρώσεων στην υφιστάμενη στρατιωτική συνεργασία. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων, όπως ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Πομπέο στις 14 Δεκεμβρίου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι ισχυρισμοί Τσαβούσογλου

Σημειώνεται πως ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είχε δηλώσει, αναφερόμενος στις πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ, ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στη στελέχωση κοινής ομάδας εργασίας για την εξέταση του ζητήματος των S-400.

Σύμφωνα με τον Τσαβούσογλου η Άγκυρα είναι έτοιμη για βήματα προς τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με τις ΗΠΑ, και ελπίζει η νέα κυβέρνηση υπό τον Τζο Μπάιντεν να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση.