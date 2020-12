Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Εφιαλτική πρόβλεψη για… το 2022!

Τριπλάσιος είναι ο αριθμός των θανάτων από COVID-19 σε σύγκριση με την εποχική γρίπη, σύμφωνα με διευθυντή νοσοκομείου στη γειτονική χώρα.

575 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 16.022 νέα κρούσματα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 169.045 διαγνωστικά τεστ, το 9,5% των οποίων προέκυψε θετικό.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη είχαν ανακοινωθεί 659 θάνατοι και 11.212 νέα κρούσματα του ιού.

Στις ΜΕΘ της γειτονικής χώρας νοσηλεύονται 21 ασθενείς λιγότεροι από την Τρίτη και στους θαλάμους οι ασθενείς είναι 96 λιγότεροι.

Από την αρχή της πανδημίας στην Ιταλία έχασαν την ζωή τους 73.604 άνθρωποι.

Ο διευθυντής του Νοσοκομείου “Λάτζαρο Σπαλαντσάνι” της Ρώμης, Τζουζέπε Ιπόλιτο, τόνισε ότι στην Ιταλία ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό είναι τριπλάσιος από εκείνον της εποχικής γρίπης. «Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι με το εμβόλιο θα επιστρέψουμε αμέσως στις γνώριμες συνήθειές μας. Θεωρώ ότι ο ιός αυτός θα μείνει κοντά μας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022», εκτίμησε.