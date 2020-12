Υγεία - Περιβάλλον

7 tips για να υποδεχθείτε τη νέα χρονιά… με υγεία!

Γράφουν οι Πολυξένη Μυλωνάκη - Κουτκιά (Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια Διαιτολογικού Τμήματος, ΥΓΕΙΑ) και Όλγα Τσιότσιου, Διονυσία Βουτσά και Αριάδνη Λιδωρίκη (Κλινικές Διαιτολόγοι, ΥΓΕΙΑ).

Η υπερκατανάλωση τροφής και αλκοόλ κατά τη διάρκεια των εορτών είναι αναπόφευκτες. Είναι πολύ εύκολο να καταναλώσει κανείς μεγάλες ποσότητες τροφής και να παρεκκλίνει από τις καλές του συνήθειες παρά τις καλύτερες προθέσεις. Όλη αυτή η περίσσεια τροφής, εκτός από επιπλέον βάρος μπορεί να προκαλέσει και το αίσθημα της ενοχής.

Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να υιοθετήσετε ξανά γρήγορα τις υγιεινές διατροφικές σας συνήθειες. Ακολουθήστε αυτές τις απλές συμβουλές για να ανακτήσετε τον έλεγχο και μην αφήσετε μια στιγμή αδυναμίας να καταστρέψει τη διατροφική σας πρόοδο.

Αρχικά απαλλαγείτε από όλα τα εορταστικά περισσεύματα τροφίμων που δεν αποτελούν μέρος του σχεδίου υγιεινής διατροφής σας. Γεμίστε ξανά τα ντουλάπια και το ψυγείο σας με υγιεινές επιλογές, όπως προϊόντα ολικής άλεσης, όσπρια, φρούτα, λαχανικά, άπαχη πρωτεΐνη (ψάρι, κοτόπουλο, γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών), ανάλατους ξηρούς καρπούς. Επιστρέψτε στην κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων μέσα στην ημέρα. Αποφύγετε τα μεγάλα διαστήματα μεταξύ των γευμάτων, καθώς οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα (υπερφαγία) και προσπαθήστε να τηρήσετε ένα πρόγραμμα με γεύματα ή σνακ ανά 2 ½ -3 ώρες. Συχνά, κατά τη διάρκεια των γιορτών, το μοτίβο αυτό καταπατείται τείνοντας να καταναλώνουμε ένα ή δύο μεγάλα γεύματα μέσα στη μέρα. Τα συχνά γεύματα θα περιορίσουν το αίσθημα της πείνας, ενώ οι μικρότερες ποσότητες θα συμβάλουν σε καλύτερο έλεγχο του βάρους. Καταναλώστε πρωινό γεύμα. Η συνήθεια αυτή αποτελεί βασικό κανόνα για τον έλεγχο του βάρους ενεργοποιώντας τις καύσεις του οργανισμού μετά τη νηστεία κατά τη διάρκεια του ύπνου. Κρατήσετε το πρωινό σας ελαφρύ. Επιλέξτε ένα πρωινό με γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών, υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη (ολικής άλεσης δημητριακά ή ψωμί) και φρέσκα φρούτα. Ένα υγιεινό πρωινό μπορεί επίσης να σας οδηγήσει στη σωστή νοοτροπία που θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε το πρόγραμμα υγιεινής διατροφής σας. Συνοδέψτε όλα σας τα κύρια γεύματα με σαλάτες. Οι φυτικές ίνες που περιέχονται στα λαχανικά βοηθούν στην αύξηση του αισθήματος του κορεσμού, αλλά και στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου αίματος καθώς και της χοληστερόλης. Περιορίστε το αλκοόλ, τα αναψυκτικά και τα ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη. Προτιμήστε το νερό για την ενυδάτωσή σας. Περιορίστε τα γλυκά. Σε περίπτωση που υπάρχει επιθυμία για κάτι γλυκό, επιλέξτε κάτι σπιτικό σε μικρή ποσότητα (π.χ. κέικ, γλυκό του κουταλιού) ή ακόμα καλύτερα φτιάξτε μια φρουτοσαλάτα με λίγο μέλι ή κάποιο smoothie με ώριμα φρέσκα φρούτα. Συχνά η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού δεν αποτελεί από μόνη της τον εχθρό, όσο η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Στοχεύστε στο να έχετε κάποιο είδος δραστηριότητας μέτριας έντασης για 150 λεπτά ανά εβδομάδα. Συμβουλευθείτε και το γιατρό σας αν έχετε κάποια αμφιβολία.

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του Covid-19 ή να αποφεύγεται να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

