Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Νέα ήττα για τους “πράσινους”

Η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε τελικά να “γυρίσει” το ματς στην τελευταία περίοδο.

Μία λάθος πάσα του Νεμάνια Νέντοβιτς έριξε στον... κάδο των απορριμμάτων την υπερπροσπάθεια του Παναθηναϊκού και του αρχηγού του, Ιωάννη Παπαπέτρου, με τους “πράσινους” να... αποχαιρετούν με ήττα και σε απόσταση τεσσάρων νικών από την οκτάδα της Euroleague το 2020.

Το “τριφύλλι” ηττήθηκε 74-71 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, για την 17η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της διοργάνωσης, κλείνοντας τη χρονιά με αρνητικό ρεκόρ (5-11).

Στον αντίποδα, οι Σέρβοι συνδύασαν με νίκη το ντεμπούτο του Ντέγιαν Ράντονιτς στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, βελτιώνοντας σε 6-11 το ρεκόρ τους.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 48-37, 57-46, 74-71

Ερυθρός Αστέρας (Ράντονιτς): Ο’Μπράιαντ 5, Γουόλντεν 17, Νταβίντοβατς 6, Λάζιτς, Ριθ 7, Ραντάνοφ 5, Ντόμπριτς 11, Γιάγκοντιτς - Κουρίτζα 6, Κούζμιτς 4, Κολόμ 13.

Παναθηναϊκός (Βόβορας): Μακ 5, Παπαγιάννης 5, Μποχωρίδης, Παπαπέτρου 20, Κασελάκης 3, Φόστερ 2, Νέντοβιτς 16, Γουάιτ 8, Μήτογλου 4, Μπέντιλ 6, Σαντ Ρος 2.