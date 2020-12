Οικονομία

Νέες τιμές στα διόδια

Αναλυτικά οι τιμές όλων των διοδίων, ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος, από τα μεσάνυχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Μειώσεις της τάξης των 0,10 ευρώ και 0,20 ευρώ θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Αθηνών της «Ολυμπίας Οδού» από τα μεσάνυχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς προς Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021.

Οι τιμές αυτές, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», υπολογίζονται βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου 2020 και αφορούν σε όλους τους σταθμούς διοδίων και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Ειδικά, στους μετωπικούς σταθμούς Ελαιώνα και Ρίου, στην Αχαΐα, η μείωση αφορά όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Με τις νέες τιμές το ταξίδι Αθήνα – Πάτρα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 11,50 ευρώ (από τα 11,80 ευρώ).

Όσον αφορά στις κατηγορίες, φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., καθώς και φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., η μείωση για το ίδιο ταξίδι είναι 0,50 ευρώ και 0,60 ευρώ αντίστοιχα.

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος: