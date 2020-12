Life

Χόλιγουντ: Ο κορονοϊός διακόπτει γυρίσματα και παραγωγές

Το Λος Άντζελες έχει μετατραπεί σε μία από τις κυριότερες εστίες υπερμετάδοσης του ιού στις ΗΠΑ.

Το Χόλιγουντ ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος γυρισμάτων και παραγωγών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το σωματείο ηθοποιών, καθώς τα κρούσματα της COVID-19 συνεχίζουν να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ στο Λος Άντζελες, που έχει μετατραπεί σε μία από τις κύριες εστίες της πανδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. «Οι περισσότερες παραγωγές θα σταματήσουν μέχρι τη δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, αν όχι αργότερα», τόνισε το σωματείο SAG-AFTRA σε ανακοίνωσή του.

Μέρες νωρίτερα, αξιωματούχοι υγείας της κομητείας του Λος Άντζελες κάλεσαν τους κινηματογραφιστές να «εξετάσουν να διακόψουν τις εργασίες τους για μερικές εβδομάδες κατά τη διάρκεια αυτής της καταστροφικής αύξησης των κρουσμάτων COVID-19».

Το Λος Άντζελες, η πιο πυκνοκατοικημένη κομητεία των ΗΠΑ, με περίπου δέκα εκατομμύρια κατοίκους, έχει μετατραπεί σε μια από τις κύριες εστίες της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα και καταγράφει σχεδόν καθημερινά ρεκόρ μολύνσεων, με τα νοσοκομεία να κατακλύζονται από ασθενείς της νόσου.

Μέχρι σήμερα, περίπου 750.000 μολύνσεις έχουν εντοπιστεί επίσημα στην κομητεία, όπου ο ιός έχει προκαλέσει το θάνατο σε σχεδόν 10.000 ανθρώπους.

Μέτρα απαγόρευσης που τέθηκαν σε εφαρμογή στις αρχές Δεκεμβρίου σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού επεκτάθηκαν επ’ αόριστον σε όλη τη νότια Καλιφόρνια την Τρίτη, όπου οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχονται μεγάλη πίεση και τα ασθενοφόρα μερικές φορές χρειάζεται να τρέχουν για ώρες για να βρουν νοσοκομειακό κρεβάτι για ασθενείς που μεταφέρουν.

Το σωματείο SAG-AFTRA έχει εντείνει τις πρωτοβουλίες του για να προσπαθήσει να ξαναρχίσουν τα γυρίσματα στο Χόλιγουντ μετά την ολική διακοπή λειτουργίας τον περασμένο Μάρτιο, ιδίως μέσω μιας συμφωνίας που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο με τα μεγαλύτερα στούντιο για υγειονομικά μέτρα, που θα εφαρμοστούν για την προστασία ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένων διεξοδικών τεστ.

Παρά τις προφυλάξεις αυτές, παραγωγές “αγκομαχούσαν” να ξαναξεκινήσουν στο Λος Άντζελες. Τον Οκτώβριο, το ποσοστό δραστηριότητάς τους δεν έφτασε καν στο 50% του συνηθισμένου επιπέδου της περιόδου και η αύξηση κρουσμάτων μείωσε το ποσοστό αυτό περαιτέρω τις πρόσφατες εβδομάδες.

Σύμφωνα με την Film LA, τον φορέα που είναι υπεύθυνο για την έκδοση αδειών για κινηματογραφήσεις στο Λος Άντζελες, οι αιτήσεις ήταν πρόσφατα στο χαμηλότερο επίπεδο από την επανάληψη των δραστηριοτήτων στο Χόλιγουντ αυτό το καλοκαίρι.

Εκτός από μερικές δεκάδες ανεξάρτητες ταινίες, πολύ λίγες ταινίες μεγάλου μήκους γυρίστηκαν φέτος στην περιοχή του Λος Άντζελες, με το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών να επικεντρώνεται σε διαφημίσεις και μουσικά βίντεο.

Αντίθετα, ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού ξανάρχισαν γυρίσματα εκτός ΗΠΑ, όπως ο Τομ Κρουζ με την νέα του ταινία “Mission Impossible” στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία ή την τηλεοπτική σειρά “Supergirl” και “Batwoman” στον Καναδά.

Ένας από τους παράγοντες που εμποδίζουν την επανεκκίνηση παραγωγών στην Καλιφόρνια είναι η άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών να καλύψουν περιστατικά που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια γυρισμάτων και συνδέονται με τον κορονοϊό.